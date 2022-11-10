الأولى
التحقيق في المتاجرة بنسر الرجاء
إدارة النادي أطلقت خدمة تأمين غير مرخصة وهيأة مراقبة التأمينات تضبط خروقات أطلق نادي الرجاء البيضاوي حملة إشهارية على وسائل التواصل الاجتماعي تروج لتسويق خدمة تحمل اسم «تأمين الرجاء» لحث أنصار الفريق على الاكتتاب في المنتوجات المعروضة التي تغطي كافة الضمانات. ولا يجوز وفق مقتضيات مدونة التأميناتأكمل القراءة »
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