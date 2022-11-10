أخبار الصباح

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< رسوم كشف تقرير للمفتشية العامة لوزارة الداخلية خروقات بالجملة ارتكبها رؤساء جماعات في تدبير الرسوم المحلية، خاصة تلك المفروضة على مستغلي المقالع، إذ رصدت لجان تفتيش تحديد الرؤساء مبالغ جزافية من 2000 درهم عن كل ربع سنة وذلك عوض احتساب الرسوم على أساس الكميات المستخرجة وذلكأكمل القراءة »
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