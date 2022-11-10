حوادث
محاكم مكناس… “أش واقع”؟
عاينت “الصباح” صباح أول أمس (الثلاثاء) سكونا مريبا خيم بشكل على مختلف مرافق ومكاتب المحكمة الاستئنافية بمكناس كأننا في يوم عطلة، حيث المحكمة خاوية على عروشها على غرار باقي محاكم المملكة،نتيجة توقف الجلسات بالمحاكم المكناسية،وأصاب الأنشطة داخلها شلل تام،في أولى خطوات هيأة المحامين بمكناس للتعبير عن رفضأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا