حوادث
شلل تام بالجديدة
عرفت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالجديدة. صباح أول أمس (الثلاثاء)، شللا بسبب قرار الإضراب الذي دعت له هيأة المحامين بالجديدة، والذي تم إثره تأجيل النظر في جميع الملفات التي كانت مدرجة بجلسة، أول أمس بسبب غياب دفاع المتهمين والضحايا. وعبر عدد من المرتفقين بمحكمة الاستئناف بالجديدة عنأكمل القراءة »
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