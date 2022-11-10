حوادث
ارتباك الجلسات بمراكش
أربك القرار الذي اتخذته جمعية هيآت المحامين بالمغرب، والذي أيدته وثمنته هيأة المحامين بمراكش، بالإضراب عن العمل، صباح أول أمس (الثلاثاء)، جلسات المحاكمة بمحاكم مراكش. وتابعت “الصباح” في جولة بقاعات الجلسات بمحكمة الاستئناف، صباح أول أمس (الثلاثاء)، مناقشة العديد من القضايا، التي اضطر رؤساء الجلسات إلى اتخاذأكمل القراءة »
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