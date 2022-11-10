حوادث
غضب مرتفقي محاكم فاس
أغضب إضراب المحامين، مرتفقين حضروا لمحاكم فاس ووجدوا أنفسهم في موقف لا يحسدون عليه، بعد تأجيل ملفاتهم على حالتها، سيما الجنائية منها، ما سيضطرهم للعودة في تاريخ لاحق ويكبدهم مصاريف إضافية، خاصة بالنسبة إلى الوافدين من مدن بعيدة عن فاس. الخيبة والغضب بديا صباحا على ملامح بعضهمأكمل القراءة »
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