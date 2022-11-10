حوادث
إضراب المحامين… معاناة للمتقاضين
قضايا أجلت لغياب الدفاع وأسر مستاءة من الوضع للأسبوع الثاني يضرب المحامون بمحاكم المملكة، احتجاجا على مشروع قانون المالية في الشق المتعلق باستخلاص ضرائبهم، وعلى مسودة قانون المهنة وامتحان الأهلية وعدد من النقاط الخلافية، مع عبد اللطيف وهبي، وزير العدل. اضرابات المحامين التي يعتبرونها حقا دستوريا، وطريقةأكمل القراءة »
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