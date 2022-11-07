الصباح السياسي
إعادة الاعتبار إلى دور الشباب
السنة الأولى عرفت رصد الأوضاع وتحيين البرامج ودعم الجمعيات النشيطة أكد محمد المهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل، أن السنة الجارية تميزت بفتح حوالي 100 من المؤسسات ودور الشباب المغلقة، وتعزيز الترسانة القانونية لمؤسسات الشباب، وتعزيز الإدماج في الحياة السوسيو الاقتصادية بهذه المؤسسات، واعتماد برامج جديدة ومتنوعةأكمل القراءة »
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