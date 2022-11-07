محلل سياسي: الخطاب الملكي سلط الضوء على الدينامية الاقتصادية بالصحراء المغربية

أبرز المحلل السياسي عبد المالك إحزرير أن الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى السابعة والأربعين للمسيرة الخضراء المظفرة، يسلط الضوء على الدينامية الاقتصادية بالصحراء المغربية.

وقال إحزرير، أستاذ العلوم السياسية بجامعة مولاي إسماعيل بمكناس، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن المحور الأول من خطاب جلالة الملك ركز على الدينامية الاقتصادية بالصحراء المغربية، لا سيما فيما يتعلق بفرص الاستثمار التي يتيحها البرنامج التنموي الطموح الخاص بالأقاليم الجنوبية. وأشار إلى أن هذا البرنامج التنموي المندمج ترجم من خلال استثمارات تجاوزت 77 مليار درهم، مسجلا أن الأقاليم الجنوبية تعيش على وقع تحول شامل من حيث البنيات التحتية.

وسجل أن ” جلالة الملك حث المسؤولين المحليين على إنجاز مشاريع لها علاقة بالتنمية الجهوية، في مجالات الفلاحة والطاقة والفوسفاط ، إضافة إلى وضع برامج لإعطاء دفعة للقطاعات ذات الطابع الاجتماعي، وتحديدا التعليم والصحة “.

كما لفت إحزرير إلى أن المحور الثاني للخطاب الملكي ركز على مشروع أنبوب الغاز نيجيريا – المغرب ، معتبرا أن الأمر يتعلق بوسيلة ذات أهمية كبيرة بالنسبة للتنمية والاندماج الإقليمي.

وخلص إلى أن هذا المشروع، الذي سيتم إنجازه على طول سواحل غرب إفريقيا من نيجيريا مرورا بالسنغال وموريتانيا ، سيتيح ، بمجرد إتمامه ، مسارا جديدا للتصدير نحو أوروبا.