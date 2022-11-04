أمن طنجة المتوسط يحبط تهريب أزيد من مليوني قرص مخدر

تمكنت مصالح الأمن الوطني بميناء طنجة المتوسط، اليوم الجمعة، من إجهاض عملية للتهريب الدولي لشحنة كبيرة من المؤثرات العقلية، وحجز ما مجموعه 2.018.500 قرص مخدر من نوع “كابتاغون”.

واوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح الأمن ضبطت حمولة مشتبه فيها بإحدى حاويات البضائع، كانت على متن باخرة للنقل البحري تحمل علم إحدى الدول الأوروبية، وانطلقت من أحد الموانئ بلبنان صوب ميناء في غرب إفريقيا.

ومكنت عملية التفتيش المنجزة باستعمال الكلاب المدربة للشرطة، وفق المصدر ذاته، من اكتشاف وحجز شحنات المؤثرات العقلية المهربة ملفوفة ومخبأة داخل براميل تحتوي على مواد استهلاكية، تبين بعد فرزها وعدها أنها تناهز مليونين و18 ألفا و500 قرص مخدر.

وأضاف البلاغ أن مهمة البحث والتحري في هذه القضية عهدت إلى المصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع الأشخاص المرتبطين بالشبكة الإجرامية المتورطة في محاولة تهريب هذه الشحنات الكبيرة من المؤثرات العقلية، وكذا تحديد تقاطعاتها وروابطها الإقليمية والدولية.

ويندرج تنفيذ هذه العملية الأمنية النوعية في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لمكافحة عمليات التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية، وتحييد مخاطر وتهديدات شبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية.