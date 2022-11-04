الداكي يترأس حفل إطلاق برنامج التوأمة بين رئاستي النيابة العامة بالمغرب وإسبانيا

ترأس مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، اليوم الجمعة بمقر رئاسة النيابة العامة بالرباط، مرفوقا بـ “ألفارو كارسيا أورتيس”، النائب العام بالمملكة الإسبانية، حفل إطلاق برنامج التوأمة بين رئاسة النيابة العامة بالمغرب والمملكة الإسبانية.

ويتكون برنامج التوأمة من أربعة محاور كبرى، أولها الملاءمة مع المعايير الدولية فيما يتعلق بتطوير نظام رقمي لتدبير القضايا والمساطر بهدف تعزيز آليات تدبير مرفق النيابة العامة بما يتماشى والممارسات الفضلى، ثم تعزيز القدرات المؤسساتية والإدارية، وآليات التدبير الميزانياتي برئاسة النيابة العامة وفق المعايير الدولية المعمول بها في هذا المجال، وتعزيز القدرات في مجال التكوين، عبر برمجة سلسلة من الدورات التكوينية لفائدة أطر رئاسة النيابة العامة، والمسؤولين القضائيين، وقضاة النيابة العامة.

وبهذه المناسبة تقدم رئيس النيابة العامة بالشكر لكافة الشركاء الذين ساهموا في إنجاز هذا البرنامج، خاصا بالذكر، سفير مملكة إسبانيا بالرباط، وسفيرة الاتحاد الأوروبي بالمملكة وممثلي كل من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ووزارة الاقتصاد والمالية، على المجهودات التي بذلوها في سبيل إنجاح هذا البرنامج.

ويندرج هذا الحفل، الذي تم بحضور محمد عد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وأعضاء بالمجلس، وسفير إسبانيا، وممثلة رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي بالرباط، وممثلي عدة قطاعات حكومية، (يندرج) في إطار اتفاق الشراكة الذي يجمع المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي في مجال دعم إصلاح منظومة العدالة. كما يعد ثمرة التعاون المستمر وعلاقات الصداقة التي تجمع بين المؤسستين بكلا البلدين.