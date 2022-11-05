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ملف الصباح

الذبيحة السرية… خطر محدق

منذ دقيقتين
رغم التحسيس بمخاطر الذبيحة السرية والحملات التي تشنها المصالح المختصة على محلات الجزارة، وما يسفر عنها من حجز كميات كبيرة من لحوم فاسدة، ما زالت تفرض حضورها في الوجبات اليومية للمغاربة، سواء المعدة بالمنزل أو بمحلات الوجبات الخفيفة. لا يمكن هزم الذبيحة السرية بسهولة، هكذا علق جزارأكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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