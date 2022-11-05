خاص
معادلة جديدة بالمنطقة
3 أسئلة إلى الدكتور المساوي العجلاوي * < يعد القرارالذي اتخذ يوم 16 أكتوبر 1975 حول المسيرة الخضراء من قبل الملك الراحل الحسن الثاني، مصيريا غير من صيرورة توالي الأحداث الإقليمية، ورفع التحدي ضد المؤامرة التي كانت تحاك ضد المغرب من قبل النظام العسكري الجزائري ونظام الجنرالأكمل القراءة »
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