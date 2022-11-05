حوادث
الحبس لخليفة قائد بتارودانت
اتهم بتلقي رشوة للتغاضي عن بناء عشوائي أربعة أشهر حبسا نافذا هو الحكم الذي صدر أول أمس (الخميس)، في حق خليفة قائد قيادة “أولاد محلة”، بسبت الكردان، بتارودانت، المتهم بطلب رشوة وتسلمها، من أجل الامتناع عن القيام بعمل من أعمال وظيفته، بصفته موظفا عموميا. وقضت غرفة الجنحيأكمل القراءة »
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