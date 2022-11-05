ملف الصباح
أعـلاف فاسـدة
يتم خلطها بفضلات الدجاج ما يؤثر على جودة اللحم لعل حق المستهلك في اقتناء منتوجات ذات جودة عالية، وسلامة صحية مضمونة، آخر الأولوليات في المغرب، سواء تعلق الأمر بالمواد الغذائية، أو باقي المنتوجات الأخرى بما فيها الخدمات، وهذا راجع إلى أن منظومة الاستهلاك مرتبطة بمستوى معين منأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا