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ملف الصباح

أعـلاف فاسـدة

منذ دقيقتين
يتم خلطها بفضلات الدجاج ما يؤثر على جودة اللحم لعل حق المستهلك في اقتناء منتوجات ذات جودة عالية، وسلامة صحية مضمونة، آخر الأولوليات في المغرب، سواء تعلق الأمر بالمواد الغذائية، أو باقي المنتوجات الأخرى بما فيها الخدمات، وهذا راجع إلى أن منظومة الاستهلاك مرتبطة بمستوى معين منأكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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