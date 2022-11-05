ملف الصباح
موائد المغاربة… “شهيوات” مسمومة
منتوجات غير صحية تروج في الأسواق دون رقابة ويستهلكها المواطن يوميا بدءا من الخضر وصولا إلى الشاي المغاربة شعب أكول. يحب “التغلاق” ويعشق الولائم و”الزرود”. ولا تكاد مائدة مغربية تخلو من مختلف أنواع “الشهيوات”، سواء كانت المناسبة عيدا أو شهر صيام أو عرسا، أو حتى من دونأكمل القراءة »
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