ملف الصباح
خطورة على البيئة والإنسان
مجراوة قال إن المنتجات المعدلة جينيا تتسبب في أمراض الدماغ وسرطان المعدة والقولون لا تخلو موائد المغاربة من منتجات معدلة وراثيا تدوم أطول مدة، وتلفها أقل مقارنة مع الطبيعية، بعدما فرضها تغير عادات المستهلكين ومتطلبات السوق وازدياد الطلب على المواد الغذائية، دون مراعاة مخاطرها الصحية وما تسببهأكمل القراءة »
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