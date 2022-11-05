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ملف الصباح

خــلـل فـي المـــراقــبــة

منذ 41 ثانية
المجلس الأعلى للحسابات أكد أن السلامة الصحية لمنتجات الدواجن نقطة سوداء رصد المجلس الأعلى للحسابات، عددا من الاختلالات التي يعانيها نظام مراقبة المواد الغذائية. وأكد المجلس، بهذا الصدد، أن مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية لا تمارس اختصاص المراقبة في أسواق الجملة للفواكه والخضر، لأنها تعتبرأكمل القراءة »

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منذ 41 ثانية


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