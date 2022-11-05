ملف الصباح
“خــــــــــانـــــز وبــــنــــــــــين”
مغاربة يطبعون مع “العفونة” ويطلقون عليها أسماء وألقابا ويفتخرون بأكلها يعرفون أنه عطن وعفن وتنبعث من ثناياه رائحة كريهة، لكن يعشقون التهامه، في كل الأوقات، مثل خبز فرنسي طري، ويمسحون بعد كل وجبة، أفواههم بأكفهم من المرق، ويقولون للبائع “زيد شي ربع آخر وقوي الحار أعــــــشيري”. النقانق،أكمل القراءة »
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