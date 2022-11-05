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الصباح الفني

قالوا

منذ 35 ثانية
السعيدي كتب‭ ‬الشاعر‭ ‬نوفل‭ ‬السعيدي‭ ‬مقطعا‭ ‬شعريا‭ ‬جاء‭ ‬فيه‭ “‬رأيت‭ ‬نفسي‭ ‬بأرض‭ ‬الله‭ ‬منتشرا‭/ ‬أطوي‭ ‬المسافة‭ ‬ملء‭ ‬الشرق‭ ‬والغرب‭/ ‬أنا‭ ‬المكان،‭ ‬أنا‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬اتسعت‭/ ‬فيه‭ ‬العصور،‭ ‬فذابت‭ ‬في‭ ‬فم‭ ‬الغيب‭”.‬ الآغا كتب‭ ‬الإعلامي‭ ‬مصطفى‭ ‬الآغا‭ ‬تدوينة‭ ‬على‭ “‬إنستغرام‭”‬،‭ ‬جاء‭ ‬فيها‭ “‬ليست‭ ‬هناك‭ ‬ردة‭ ‬فعل‭ ‬أعمق‭ ‬من‭أكمل القراءة »

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منذ 35 ثانية


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