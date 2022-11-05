الصباح الفني
قالوا
السعيدي كتب الشاعر نوفل السعيدي مقطعا شعريا جاء فيه “رأيت نفسي بأرض الله منتشرا/ أطوي المسافة ملء الشرق والغرب/ أنا المكان، أنا الوقت الذي اتسعت/ فيه العصور، فذابت في فم الغيب”. الآغا كتب الإعلامي مصطفى الآغا تدوينة على “إنستغرام”، جاء فيها “ليست هناك ردة فعل أعمق منأكمل القراءة »
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