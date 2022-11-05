خاص
مصالحة مع الثقافة الحسانية
منذ اعتلاء الملك محمد السادس عرش المملكة المغربية قبل أزيد من عقدين، بدت ملامح عهد جديد في المغرب، تمثلت في الدرجة الأولى في المصالحة مؤسساتيا مع مختلف مكونات الهوية المغربية خاصة الأمازيغية والعبرية والحسانية. وتعزز هذا الاهتمام والتوجه دستوريا في 2011، بعد أن تمت دسترة هذه المكوناتأكمل القراءة »
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