وطنية
بوريطة فند ترهات “الكابرانات”
لا يمكن ترتيب أجندة لقاء الملك بالرئيس الجزائري في قاعة المطار فند ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية، ترهات نظام «الكابرانات»، ورد على الانتقادات المبطنة التي كالها رمطان لعمامرة، وزير خارجية الجزائر للمغرب حين ادعى أن غياب الملك عن قمة الجزائر، ضيع فرصة عقد لقاء ثنائي بين قائديأكمل القراءة »
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