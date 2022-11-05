ملف الصباح
مواد كيماوية في الزيوت
يتم مزجها بمواد مهربة وخطيرة وبيعها في الأحياء الشعبية بأرخص من ثمنها شكل إقبال المغاربة الكبير على زيت الزيتون فرصة أمام غشاشين لتحقيق أرباح خيالية في كل سنة، إذ تتعدد أساليب الغش، ومنها مزج زيته بمواد تختلف، حسب الشبكات التي تدير عمليات الاحتيال. دفع تعدد حالات الغشأكمل القراءة »
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