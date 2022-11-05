الرياضة
كواليس الفرق
الوداد الرياضي يستعيد الوداد الرياضي مهاجمه زهير المترجي، في مباراته، غدا (الأحد)، أمام اتحاد تواركة، بداية من السادسة، لحساب الجولة الثامنة من البطولة، بعدما استعاد عافيته إثر الإصابة التي تعرض لها في إحدى مباريات البطولة. الجيش الملكي بات أنور ترخات جاهزا للمشاركة مع فريقه الجيش الملكي فيأكمل القراءة »
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