ملف الصباح
أكلاتنا “في يد الله”
الخراطي قال إن محلات بيع اللحوم لا تخضع للمراقبة وإن “التحميرة” و”الإبزار” يخلطان بمواد مضرة حذر بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، من مجموعة من المنتجات الغذائية التي تجد طريقها إلى موائد المغاربة، داعيا إلى ضرورة اتخاذ التدابير الضرورية لحماية المستهلك. في الحوار التالي يسلط الخراطيأكمل القراءة »
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