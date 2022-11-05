الرياضة
نجوم الكرة الحديدية يتبارون بآسفي
ينضم فرع الكرة الحديدية بأولمبيك آسفي، لدوري المسيرة الخضراء تحت شعار “الرياضة دعامة أساسية للوحدة الوطنية والترابية”، غد (الأحد)، بفضاء “الكارتينغ” بطريق مراكش. وخصصت اللجنة المنظمة جوائز مالية مهمة للمتوجين، إذ سيستفيد الثلاثي الفائز باللقب من ثلاثة آلاف درهم، وخصص للوصيف ألف وخمسمائة درهم، وتسعمائة درهم للفائزأكمل القراءة »
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