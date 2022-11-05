وطنية
المحامون يتوصلون لاتفاق مع لقجع
تمكن فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية ، من الوصول إلى صيغة متوافق عليها مع مكتب جمعية هيآت المحامين بالمغرب، في شأن الخلاف حول ما تضمنته المادة 13 من مشروع قانون المالية لـ 2023، مساء أول أمس (الخميس)، انتهت إلى حذف التسبيق الضريبي المنصوص على آدائه بالنسبةأكمل القراءة »
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