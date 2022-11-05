fbpx
وطنية

المحامون يتوصلون لاتفاق مع لقجع

منذ 25 ثانية
تمكن فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية ، من الوصول إلى صيغة متوافق عليها مع مكتب جمعية هيآت المحامين بالمغرب، في شأن الخلاف حول ما تضمنته المادة 13 من مشروع قانون المالية لـ 2023، مساء أول أمس (الخميس)، انتهت إلى حذف التسبيق الضريبي المنصوص على آدائه بالنسبةأكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 25 ثانية


زر الذهاب إلى الأعلى