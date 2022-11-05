الرياضة
أكرد يعود بقوة
طمأن الدولي المغربي، نايف أكرد، الناخب الوطني وليد الركراكي، حول وضعيته الصحية، وتعافيه تماما من الإصابة، حينما شارك أول أمس (الخميس)، في المباراة التي جمعت فريقه ويستهام الإنجليزي ببوخاريست الروماني، لحساب منافسة المؤتمر الأوربي. وأكد أكرد، خلال المباراة، أنه على أتم الاستعداد للمشاركة رفقة الأسود في مونديالأكمل القراءة »
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