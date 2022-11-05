الرياضة
قطر بدون تذكرة
المنظمون يسمحون للجماهير بولوج الدوحة دون تذاكر المباريات أعلن منظمو كأس العالم بقطر أنه سيسمح للجماهير الراغبة في التنقل للدوحة، أثناء المنافسات، ولوج الأراضي القطرية دون التوفر على تذكرة للمباريات، شريطة الحصول على بطاقة “هيا”، الموضوعة رهن إشارة الجميع في الموقع الرسمي للمسابقة العالمية. وأمام الضغط الرهيبأكمل القراءة »
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