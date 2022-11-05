الرياضة
عداؤون عالميون بنصف ماراثون العيون
تنضم الدورة 22 لـ “نصف ماراثون العيون الدولي”، غدا (الأحد)، من قبل نادي شباب الساقية الحمراء لألعاب القوى، الذي يأتي تزامنا مع تخليد الشعب المغربي للذكرى 47 للمسيرة الخضراء. وأوضح منظمو نصف الماراثون أن دورة هذه السنة، المنظمة تحت إشراف الجامعة الملكية لألعاب القوى وعصبة جهة العيونأكمل القراءة »
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