الرياضة
هل يغيب الزلزولي عن قطر؟
تقرير طبي يستبعد تعافيه قبل انطلاق التظاهرة استبعد تقرير طبي إسباني تعافي عبد الصمد الزلزولي، من الإصابة التي تعرض لها في إحدى مباريات “الليغا”، قبل المونديال. وأكد تقرير صادر عن الطاقم الطبي لبرشلونة، أن اللاعب في حاجة لفترة راحة طويلة، للتعافي تماما من الإصابة، الأمر الذي يرجحأكمل القراءة »
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