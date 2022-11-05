الرياضة
تغييرات بإناث الجيش أمام ديتيرمين
يواجه الجيش الملكي لكرة القدم النسوية نظيره ديتيرمين غورلز الليبيري، اليوم (السبت) انطلاقا من الثامنة، على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط، لحساب الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة الأولى، ضمن عصبة الأبطال الإفريقية النسوية. وتعد المباراة شكلية مقارنة بالمباراة الثانية، التي تجمع غرين بوفالوز الزامبي وسيمبا كوينز التنزاني،أكمل القراءة »
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