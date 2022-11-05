الرياضة
الركراكي: لم أعد زياش بأي شيء
قال إنه سيعتمد على الهجوم بالمونديال والمنتخب سيستفيد من الدعم الجماهيري قال وليد الركراكي، الناخب الوطني، إن اللاعبين قادرون على تقديم مستويات جيدة أثناء مشاركتهم في نسخة قطر لكأس العالم 2022. وأضاف الركراكي لقناة “كنال بلوس” الفرنسية، أن المنتخب الوطني سيعتمد على الهجوم والاستحواذ على الكرة، بغرضأكمل القراءة »
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