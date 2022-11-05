الرياضة
أشبال أزيلال يتوج ببطولة العدو
توج أشبال تامدة أزيلال لألعاب القوى، بلقب البطولة الجهوية للعدو الريفي، برسم الموسم الرياضي الجاري، نظمتها عصبة تادلة أزيلال لألعاب القوى، تحت إشراف الجامعة الملكية لألعاب القوى. وتكلل تتويج تامدة باحتلاله المركز الأول، في حين احتلت جمعية الرائد لألعاب القوى بالكرازة المركز الثاني، تلتها جمعية أمل القصيبةأكمل القراءة »
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