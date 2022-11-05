الرياضة
غيابات ببرشيد أمام الخميسات
تغيب ثلاثة عناصر مهمة عن يوسفية برشيد، خلال مباراته التي تقام اليوم (السبت)، أمام الاتحاد الزموري للخميسات، بالملعب البلدي ببرشيد، لحساب الدورة التاسعة من بطولة القسم الثاني. ويفتقد يوسفية برشيد، أيوب الكنبوشي ومصطفى اليوسفي وأيوب بوزيدي، أمام اتحاد الخميسات، إذ يواصلون الغياب بسبب الإصابة. وتنفس يوسفية برشيدأكمل القراءة »
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