خاص
الصحـراء… 47 سنـة مـن النمـاء
المغرب يواصل تشييد المشاريع الكبرى وتنزيل النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية يخلد الشعب المغربي، غدا (الأحد)، سادس نونبر، الذكرى 47 لانطلاق المسيرة الخضراء، والتي حررت الصحراء من نير الاستعمار الإسباني، وفتحت معركة استكمال الوحدة الترابية للمملكة. ويتزامن احتفال هذه السنة بالذكرى السابعة والأربعين لانطلاق المسيرة السلمية التحريرية، معأكمل القراءة »
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