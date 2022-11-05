خاص
مكاسب دبلوماسية متتالية
تزايد وتيرة افتتاح قنصليات جديدة بالصحراء والدفاع عن موقف المغرب داخل المنتظم الدولي وضعت الحكومة ضمن حصيلتها التي نشرتها للعموم على موقع رئاستها، توالي المكاسب الدبلوماسية في ملف الوحدة الترابية للمملكة، بالإضافة إلى رهانات تقوية السيادة الوطنية في المجالات الحيوية وضمان الأمن المائي والغذائي والأمن الطاقي والدوائي،أكمل القراءة »
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