ملف الصباح
خضـر وفواكـه مسرطنـة
منتجون يستعملون مبيدات خطيرة يشترونها من السوق السوداء تعد منطقة دكالة الكبرى، بإقليمي الجديدة وسيدي بنور، خزانا مهما لإنتاج الخضر والبواكر بأنواع مختلفة وبكميات كبيرة، تلبي حاجيات محلية وحاجيات عدد كبير من أسواق الجملة على الصعيد الوطني. مع الإشارة إلى أن المبادرات من أجل زراعة “بيو” تبقىأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا