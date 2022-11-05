fbpx
ملف الصباح

خضـر وفواكـه مسرطنـة

منذ دقيقتين
منتجون يستعملون مبيدات خطيرة يشترونها من السوق السوداء تعد منطقة دكالة الكبرى، بإقليمي الجديدة وسيدي بنور، خزانا مهما لإنتاج الخضر والبواكر بأنواع مختلفة وبكميات كبيرة، تلبي حاجيات محلية وحاجيات عدد كبير من أسواق الجملة على الصعيد الوطني. مع الإشارة إلى أن المبادرات من أجل زراعة “بيو” تبقىأكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ دقيقتين


شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى