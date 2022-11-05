خاص
الحكم الذاتي… مسيرة ثانية
الأطلسي: المبادرة لا يمكن أن تصدر إلا عن ملك قوي بالتحام شعبه وواثق من المستقبل يعتبر مقترح الحكم الذاتي، الذي يؤطر تفكير ومبادرات المغرب في قضية الصحراء المغربية، امتدادا حيويا وطبيعيا لحدث المسيرة الخضراء، المنبثقة من سقف وعي استراتيجي عال، لا يتملكه سوى ملك ذكي ومحنك، اسمهأكمل القراءة »
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