حوادث
8000 درهم رشوة لتزويج قاصر
وثائق مزورة لتأشير قاضي التوثيق على عقد الزواج و”قوالب سكر” لعون السلطة مفجر الفضيحة تفجرت فضيحة، مساء أول أمس (الخميس)، بإقليم سيدي بنور، وخرجت إلى العلن، بعد تزويج قاصر، لها طفلان، وتزوير وثائق عقد زواجها، اعتمادا على مستندات مشكوك في مصدرها، وصلت إلى مسؤولين بسيدي بنور. وصادقأكمل القراءة »
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