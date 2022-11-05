الرياضة
“رالي” المسيرة ينطلق من البيضاء
انطلقت أول أمس (الخميس)، من البيضاء، قافلة النسخة 11 من “رالي المسيرة الخضراء”، التي تنظمها الجمعية المغاربية لسباق السيارات، إلى غاية غد (الأحد). ويتضمن برنامج هذه النسخة، المنظمة تحت لواء الجامعة الملكية لسباق السيارات، ثلاث مراحل، تربط الأولى البيضاء وأرفود عبر الرشيدية، والثانية من أرفود إلى مرزوكة،أكمل القراءة »
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