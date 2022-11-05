الأولى
عدالة ضريبية
عبد النبي، 38 سنة، مستخدم في شركة لتركيب البطاريات بالبيضاء، متزوج وأب لطفلين في سن التمدرس، يتقاضى شهريا، 3630 درهما أجرا صافيا، بعد اقتطاع ضريبة على الدخل لفائدة الخزينة، واقتطاعات لصندوق الضمان الاجتماعي وصندوق تكميلي للتقاعد. يكتري «عبد النبي» شقة صغيرة في العمارة نفسها، حيث توجد عيادةأكمل القراءة »
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