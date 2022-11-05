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السكروحي… رحيل “المرضي”
المسؤول الذي “واجه المجهول” من جبال الريف إلى الإدارة الترابية “وتناقلوا النبأ الأليم على بريد الشمس”… ينطبق هذا المقطع الشعري للراحل أمل دنقل، على خبر رحيل علال السكروحي، الرجل القوي بالداخلية، كما تصفه وسائل الإعلام، الذي غادرنا مساء الأربعاء الماضي، عن سن ناهزت الثامنة والستين. نعم إنهأكمل القراءة »
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