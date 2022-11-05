الأولى
وقف السقي من سدود فلاحية
مخزونها ضئيل جدا وتراخيص استثنائية لضخ مياه الفرشات المائية تقرر وقف السقي من عدد من السدود ذات الاستعمال الفلاحي بسبب تدني مخزونها من المياه. ويهم القرار المناطق الفلاحية بأقاليم تادلة والحوز ودكالة عبدة وسوس ماسة ودرعة تافيلالت، في انتظار تحسن معدل ملء السدود بهذه الجهات. وسيتم منحأكمل القراءة »
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