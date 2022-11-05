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تورط منعش وموثق في تزوير عقار

منذ 31 ثانية
تواصل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيقاتها في ملف تزوير وثائق عقار بقيمة مليار بمنطقة الهراويين بالبيضاء، بعد وضع خمسة متهمين، ضمنهم امرأة، ضمن تدابير الحراسة النظرية، منذ أول أمس (الخميس). وشرعت عناصر الفرقة الوطنية في الاستماع إلى رجل أعمال بالبيضاء (منعش عقاري)، وموثق ووسيطين في مجال العقارأكمل القراءة »

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منذ 31 ثانية


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