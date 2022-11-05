الأولى
ضربات استباقية لمنع تهريب الأسلحة
محاولات متكررة لإدخال مسدسات وخراطيش عبر الحدود سرعت باتخاذ إجراءات استعجالية إستراتيجية أمنية بالموانئ لمواجهة تهريب السلاح وخناجر معدة للاستعمال العسكري قال مصدر مطلع إن حالة استنفار قصوى أعلنت بالموانئ الشمالية والشرقية، بعد تحديد نوعية الأسلحة النارية التي أحبطت مصالح الجمارك، في الآونة الأخيرة، تهريبها من ميناءأكمل القراءة »
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