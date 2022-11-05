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التامك: وزراء يتهربون من المسؤولية
بايتاس قال إن لديه مسؤولية سياسية وغير معني بتفاصيل النقاش اهتزت لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب على وقع غياب الوزراء لمناقشة السياسة الجنائية، وكيفية تنزيلها، وفق ما كشف عنه محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أثناء تقديم مشروع الميزانية القطاعية لمؤسسته. وأثار غياب الحكومةأكمل القراءة »
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