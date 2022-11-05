حوادث
تزوير الوكالات… متابعات ثقيلة
تستعمل في تفويت الممتلكات والمشرع يعتبرها جناية التزوير في محرر رسمي واستعماله دفعت الطفرة التي حققها المجال العقاري طيلة العقدين الماضيين، ونتج عنها مضاعفة في الأثمان، ب”السماسرة” وبعض ممتهني المهن القضائية إلى التلاعب فيه، عبر تزوير وكالات التصرف والبيع، ما جر محامين وعدولا وموثقين وموظفين ووسطاء إلىأكمل القراءة »
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