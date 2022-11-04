أســــــرة
4 أنواع
يحدد الأطباء أربعة أنواع من التشنج المهبلي اللاإرادي، أولها ما يعرف ب”التشنج المهبلي الأولي»، وهي حالة عاشت معها المرأة مدى الحياة وما زالت تعيشها، فتشعر بالألم في كل مرة تحاول استخدام سدادة قطنية أو الخضوع لفحوصات نسائية أو أثناء القيام بعلاقة جنسية. وغالبا ما تواجه النساء هذهأكمل القراءة »
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