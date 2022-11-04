الرياضة
صبيح يعوض الربيبي
يفتقد شباب السوالم، لأول مرة هذا الموسم، مدافعه محسن الربيبي، خلال المباراة الهامة التي تجمعه بالرجاء الرياضي، غدا (السبت)، بملعب البشير بالمحمدية، لحساب الدورة الثامنة من بطولة القسم الأول. ويغيب الربيبي بسبب طرده أمام الدفاع الحسني الجديدي، تاركا المهمة للعميد أمين لمسن وياسين غزواني ومعاذ بحسين وأنسأكمل القراءة »
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